Маша Зайцева рассказала о временной потере голоса и спела с экс-мужем Гоманом

Певица Маша Зайцева стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где представила эксклюзивную премьеру и устроила живой концерт, начав с хита «Живем, поем, танцуем».

Звезда поделилась впечатлениями о своих недавних выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге, которые получились абсолютно разными. В столице у нее был концерт с оркестром и неожиданный танцевальный дебют, а в Северной столице – особенная камерная атмосфера.

«Энергия, которую я испытываю, – невероятная. Это энергия от людей, часть которых сегодня здесь, в студии. И все это – про любовь», – поделилась Зайцева.

Маша в эфире «Авторадио» представила дуэт с бывшим мужем Алексеем Гоманом. Артисты исполнили совместную композицию «Потеряны во времени» прямо в студии.

Певица также рассказала о своей победе в шоу «Один в один», которая далась нелегко. Ей впервые удалось завоевать главный приз. Но перед этим она испытала стресс. Так, на проекте у нее пропал голос прямо перед исполнением Un-break My Heart Тони Брэкстон.

«На генеральной репетиции я практически не могла петь. То, что я вышла и спела, – настоящее чудо», – поделилась артистка.

Кульминацией вечера стало исполнение фрагмента новой песни «Мы полетели», созданной всего за час во время перелета.