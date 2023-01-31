Маша Распутина в отчаянии от своей младшей дочери
Дочь Маши Распутиной тратит на карманные расходы 1 млн рублей в месяц.
Фото: Виталий Безруких/ Starface.ru
Без пяти минут выпускница МГИМО Мария В. Захарова живет отдельно от мамы и папы, с родителями не ладит. И, по ее собственным словам, довольствуется карманными расходами в размере 150 тысяч рублей ежемесячно.
Девушка мечтает стать дипломатом и подыскивает себе бой френдов «по ранжиру и чину»: тут и репер Тимати, и некий золотой мальчик Сергей из Монако.
Мама, похоже, ревнует, и время от времени обрушивается на дочку с гневными нападками. Недавно она заявила, что Мария тратит по миллиону в месяц, пытаясь соответствовать образу жизни своих потенциальных женихов.
Впрочем, широкая натура Маши Распутиной проявляется и здесь.
- Я сама виновата, - признается звезда. – избаловала ее выше крыши.
Себя Маша, правда, балует тоже.
На дне рождении дизайнера Аники Керимовой Распутина появилась в платье за полмиллиона рублей. А ее бриллиантовые украшения знатоки и вовсе оценили в 20 млн.