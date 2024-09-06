Mash: состояние Бедроса Киркорова ухудшилось после операции

Cостояние Бедроса Киркорова ухудшилось после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи рассказали об ухудшении состояния госпитализированного Бедроса Киркорова. Сообщается, что 92-летний певец находится в тяжелом состоянии после проведенной операции.

Медики провели хирургическое вмешательство после жалоб отца Филиппа Киркорова на боли в сердце — они решили проверить кардиостимулятор, который установили артисту в 2023 году после ишемической болезни.

Напомним, 1 сентября Бедрос Киркоров выходил на связь с журналистами из больницы. Он рассказывал, что чувствует себя великолепно. Тогда же сообщалось о скорой выписке артиста.

Ранее мы писали о том, что около года назад врачи отказались проводить операцию на сердце Киркорова-старшего. Медики сообщали, что он может не перенести хирургического вмешательства.