Mash: состояние Бедроса Киркорова ухудшилось после операции
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Cостояние Бедроса Киркорова ухудшилось после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи рассказали об ухудшении состояния госпитализированного Бедроса Киркорова. Сообщается, что 92-летний певец находится в тяжелом состоянии после проведенной операции.
Медики провели хирургическое вмешательство после жалоб отца Филиппа Киркорова на боли в сердце — они решили проверить кардиостимулятор, который установили артисту в 2023 году после ишемической болезни.
Напомним, 1 сентября Бедрос Киркоров выходил на связь с журналистами из больницы. Он рассказывал, что чувствует себя великолепно. Тогда же сообщалось о скорой выписке артиста.
Ранее мы писали о том, что около года назад врачи отказались проводить операцию на сердце Киркорова-старшего. Медики сообщали, что он может не перенести хирургического вмешательства.