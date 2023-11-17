Mash: сестра режиссера Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже денег

Сестра режиссера Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже денег, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

86-летняя сестра советского режиссера Марлена Хуциева около месяца назад вызывала медиков к себе домой. Она жаловалась на проблемы с дыханием и головную боль. Тогда от предложенной госпитализации она отказалась.

Впрочем, спустя какое-то время Ирина Хуциева вновь позвонила в скорую помощь, но уже для того, чтобы пожаловаться на врачей. Якобы, они украли у нее кошелек с деньгами. После этого началась служебная проверка в отношении медперсонала. Однако длилась она недолго - уже утром следующего дня Хуциева нашла потерянный кошелек и извинилась перед врачами.

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