Маsh на спорте: Андрей Аршавин согласился стать лицом чипсов в России

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин впервые за 15 лет согласился стать лицом чипсов. Контракт оценивается в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в своем новом Telegram-канале Mash на спорте.

По данным журналистов, экс-футболист готов к любым идеям бренда: от мемов и картонных фигурок до офлайн-мероприятий и ностальгических роликов. Единственное условие — контракт будет действовать максимум год, а позже придется доплачивать за участие спортсмена.

Когда-то Аршавин был самым узнаваемым российским футболистом. В начале 2010-х он заключал рекламные контракты с гонорарами в €2 млн, но после провала на Евро-2012 и волны насмешек ушел из рекламы, заявив, что больше не будет участвовать в подобных съёмках. Теперь ситуация изменилась.

Редакция Mash отмечает, что новый Telegram-канал фокусируется на поиске эксклюзивов и инсайдерской информации.

«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», – рассказал главный редактор Евгений Новиков.

Редакция не перегружает читателей статистикой, а фокусируется на поиске эксклюзивов, неожиданных историй и громких реакций. Следить за развитием проекта можно здесь.