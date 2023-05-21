Mash: муж Алсу вышел из оружейного бизнеса

46-летний предприниматель Ян Абрамов распродает свои активы.

Telegram-канал Mash сообщает, что супруг Алсу вышел из состава компании «Новые оружейные технологии», где ему принадлежало около 20 процентов акций.

В начале нулевых Абрамов входил в ТОП-10 самых завидных женихов России, десять лет назад оружейная фирма тоже была на взлете. Она поставляла стрелковое оружие не только отечественным, но и зарубежным заказчикам.

С 2022 года объемы зарубежных заказов упали, а Ростехнадзор выявил в работе «Новых оружейных технологий» ряд нарушений.

Источник также напоминает, что в начале мая 2023 года у ФНС возникли вопросы к супруге Абрамова певице Алсу по поводу неуплаты налогов.