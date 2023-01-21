Мартиросян сбежал из Армении от супруги и появился на публике с новой женщиной

Юморист Гарик Мартиросян последние месяцы проводил время в родной Армении. Однако на днях ему пришлось покинуть Армению и вернуться в Россию.

Внезапное появление юмориста в студии ТНТ было отмечено обществом Марины Кравец. Оказалось, что артисты будут создавать новый проект «Конфетка».

Отмечается, что цель проекта – объединить юмор с музыкой. Так, малоизвестную музыку будут превращать в целые хиты.

Ранее мы писали, что друг Гарика Мартиросяна решил занять его место в новом шоу.