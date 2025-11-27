Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц пропустили рассмотрение дела о разводе в суде

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отказались приехать в суд 27 ноября на рассмотрение дела о разводе. Никаких официальных комментариев они по этому поводу не давали.

О том, что супруги не присутствовали на заседании, сообщил представитель суда. Его слова приводит Voice. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Напомним, что Марк и Татьяна прожили в браке пять лет. СМИ писали, что инициатором развода выступил актер. К слову, супруги вместе воспитывают четырехлетнего сына Данилу.

Новости о расставании актеры пока не подтверждают. Когда стало известно о регистрации заявления в суде, Богатырев вышел на связь и заявил, что не бросал жену. Ситуацию он назвал «какой-то ошибкой». При этом еще в апреле Марк перестал носить обручальное кольцо. Что именно произошло у звезд, пока остается загадкой.

Ранее сваха рассказала, почему могут разводиться Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц.