Марию Миронову и её сына не хотят выпускать из Израиля

Народная артистка РФ, лауреат престижных премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот» Мария Миронова застряла в Израиле.

49-летняя звезда «Ленкома» поехала туда отдыхать вместе с трехлетним сыном Федором. Застала бархатный сезон, и попала в сферу внимания своих многочисленных поклонников, также оказавшихся в Земле обетованной.

По сведениям интернет-издания Kinoafisha.info, местные театралы с восторгом встретили Марию Андреевну и сейчас наперебой уговаривают ее погостить подольше и отдохнуть вдосталь.

«Добро пожаловать, оставайтесь!», «Отличного отдыха в лучшей стране мира», «Пока не загорите как положено, мы вас обратно не пустим!»

Надо признать, дочь Андрея Миронова в последние годы не сильно балует фолловеров.

Она до последнего держала в секрете свое четвертое замужество с красавцем Андреем Сорокой из Губернского театра Сергея Безрукова. А теперь не торопится выкладывать в Сеть фотографии их сына Феди.