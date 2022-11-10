Мария Шукшина: «Ургант мешает России победить коллективный Запад»

К сожалению поклонников творчества телеведущего Ивана Урганта, шоу «Вечерний Ургант» едва ли снова появится в сетке вещания Первого канала.

В начале 2022 года создатели и продюсеры шоу сообщили о паузе в съемках.

Заслуженная артистка Мария Шукшина, наоборот, радуется завершению карьеры шоумена в России.

Шукшина заявила, что не желает видеть Урганта на российском телевидении, поскольку он резко высказывался на политическую тему.

«Я уважаю смелых людей, но терпеть не могу артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала» - заявила советская актриса, не раз бывавшая желанной гостьей в студии у Ивана Урганта.

По словам матери четверых детей, люди, которые не поняли, что происходит, но при этом высказались против спецоперации мешают России победить коллективный Запад.

Passion.ru рады, что заслуженный деятель искусств Шукшина разобралась что к чему и раз и навсегда определилась с выбором позиции.