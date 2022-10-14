11:34, 14 октября 2022
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Мария Шарапова показала своего первенца
Российская теннисистка Мария Шарапова, многочисленная победительница турниров Большого шлема и лучшая на сегодня теннисистка мира, опубликовала в соцсетах свое первое совместное фото с сыном Теодором.
Отец ребенка – американский миллионер Александр Гилкс, с которым теннисистка обвенчалась в декабре 2020 года.
Малышу всего три месяца, поэтому его лицо теннисистка предпочитает пока не открывать. На фото мальчик одет в прелестный плюшевый комбинезончик, Шарапова, облаченная в стильное клетчатое пальто, держит его на руках, прижимая к себе.
В соцсетях Мария уже не раз писала, что роды прошли успешно и сейчас она наслаждаться материнством, однако фотографию ребенка выкладывает впервые.
ФОТО: ANGELA WEISS/AFP/East News
Источник:https://t.me
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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