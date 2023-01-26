Мария Куликова объяснила, почему ей вдруг стало за себя стыдно

45-летняя звезда театра и кино, сыгравшая десяток ролей в театре Сатиры и снявшаяся без малого в сотне фильмов, заявила о своих намерениях посвятить жизнь уходу за пожилыми людьми.

Невозможно представить, что Мария Куликова окончательно порвет со своей основной профессией. Однако в 90-х годах прошлого века двадцатилетняя девушка уже шокировала интеллигентное окружение своих родителей, когда вместо юридического факультета МГУ вдруг поступила в Щукинское училище.

Это, конечно, было безумием, - вспоминает Мария. – Я скрывала от них правду.

Только четыре года спустя, выпускница театрального училища сообщила, на кого училась и кем станет. Родители были в ужасе. И вот – новое эпатажное, хотя и благородное увлечение. На этот раз в шоке коллеги по работе.

Дело в том, - оправдывается Куликова, - что мне в душу запала фраза одной девочки. О том, как неохотно помогают пожилым людям. И мне стало стыдно.

Артистка допускает, что речь идет о сублимации, о том, что став волонтером, она компенсирует ушедшим из жизни родителям все то, чего не додала при жизни.