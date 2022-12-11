Мария Голубкина вышла на связь с обезображенным лицом после несчастного случая

Мария Голубкина рассказала подписчикам о несчастном случае, однако многие пропустили рассказ, отвлекшись на обезображенное лицо.

Дело в том, что недавно на любимом аппарате связи артистки пошли трещины, а именно в районе передней камеры. Расстраивало ее не только это, но и хейт подписчиков за ее внешний вид.

Голубкина впредь решила выходить на связь только с использованием эффектов. Однако ретушь только обезобразила лицо. Оно превратилось в кукольное, а глаза, нос и губы потеряли красоту.