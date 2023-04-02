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НАШ ШОУБИЗ
17:56, 02 апреля 2023
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Марина Федункив страстно поцеловала Гарика Харламова прямо на сцене

© Скрин видео, YouTube-канал «@ComedyClubRussia»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@ComedyClubRussia»

Про личную жизнь комедианта Гарика Харламова в последнее время пишут все больше и больше.

После скандального разрыва с красавицей Кристиной Асмус, сорокадвухлетний мужчина закрутил роман с Екатериной Ковальчук.

Его коллега по шоу Comedy Club, Марина Федункив тоже имеет спутника: актриса состоит в браке с Сергеем Щелчковым.

Тем не менее, официальный статус отношений обеих звёзд не мешает им разыгрывать юмористические сценки на большую аудиторию.

В ходе последнего выпуска комедийного шоу, в котором Федункив и Харламов играли семейную пару на приеме у психотерапевта, Марина, придерживаясь отведенной ей роли верной супруги, накинулась на Гарика и, заслонив лицо подушкой, страстно расцеловала его.

Разумеется, поцелуй был сценический, однако выглядело всё настолько реально, что зал разразился бурными аплодисментами.

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