Маргарита Симоньян проявила удивительную реакцию на «выходку» Ксении Собчак

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в шоу «Ч.Т.Д.» обсудила с лидером группы «Земляне» Владимиром Киселевым поездку певицы Ольги Бузовой на Донбасс. В разговоре они коснулись телеведущей Ксении Собчак, но Симоньян тут же перевела беседу.

Киселев отметил, что сложно представить журналистку «в категории «подтверждающая значимость наших солдат на фронте». На это Симоньян проявила удивительную реакцию.

Она сказала: «Моя религия запрещает говорить о Ксении Собчак». Симоньян добавила, что Бузова «поступила на контрасте» с теми, кто «вообще свалил».

Напомним, Собчак уехала из России после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что ее планировали задержать в аэропорту вылета – у правоохранителей было на руках постановление следователей.

ФОТО: PhotoXpress/East News