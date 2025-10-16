Маргарита Симоньян обратилась к Бабаяну, который навещал Кеосаяна в больнице

Маргарита Симоньян обратилась к Роману Бабаяну, который навещал Тиграна Кеосаяна в больнице. Журналистка обратилась к телеведущему в Telegram-канале.

Роман Бабаян был близок с умершим режиссером. В беседе с журналистами он рассказал, как через день навещал находившегося в коме Тиграна. По словам Романа, все это время он общался с режиссером, рассказывал ему новости из политики и верил, что приятель его слышит, хотя врачи настаивали на обратном.

В личном блоге Маргарита отреагировала на откровения Романа, поблагодарив его за поддержку.

«Наш друг Роман Бабаян рассказал, как навещал Тиграна в больнице. Спасибо тебе, Рома», — написала Маргарита.

Подписчики поддержали журналистку, которая тяжело переживает смерть мужа. Они выразили мнение, что должно пройти время, чтобы Маргарите стало легче.

«Вот это и есть настоящие друзья, которые рядом несмотря ни на что! Уверена, что Тигран слышал всех, кто приходил к нему и разговаривал с ним, чувствовал. Светлая память Тиграну. А вам, Маргарита, сил и мужества выдержать все испытания. Держитесь!» — высказались россияне.

