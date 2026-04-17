«Мания преследования и желание хайпа всё портит»: Собчак раскритиковала обращение Виктории Бони к Путину

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в личном блоге видео, в котором обратилась к главе государства от своего имени и «от лица народа». Боня подчеркнула, что не позиционирует себя как оппозиционер. Ролик набрал десятки миллионов просмотров, более миллиона лайков и тысячи комментариев за несколько дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что обращение видели в Кремле. «Безусловно, мы видели. Оно достаточно популярное, очень много просмотров. Безусловно, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях», — отметил Песков. Он добавил, что по темам, поднятым телезвездой, ведётся большая работа, в которой задействованы профильные ведомства.

Реакцию на обращение дала телеведущая Ксения Собчак. Она подвергла критике действия коллеги, заявив: «Мания преследования и желание хайпа всё портит».

Напомним, Виктория Боня стала известна благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Позже она построила карьеру телеведущей и блогера. Собчак и Боня неоднократно становились героинями светских скандалов и публичных конфликтов.