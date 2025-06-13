«Мама от меня отказалась, я ей больше не сын»: актер Юрий Батурин рассказал о конфликте с родителями

Актер Юрий Батурин откровенно рассказал об отношениях с отрекшимися от него родителями. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» артист признался, что простил близких людей: «У меня нет другого отца, нет другой матери».

Юрий Батурин родился в селе Ставидла Кировоградской области, но в 1992 году перебрался в Москву. Там он построил карьеру в кино и обзавелся семьей, но продолжал навещать родителей и брата на Родине. Однако между близкими людьми случился разлад из-за гражданской позиции. По словам знаменитости, для него сложнее всего наладить контакт с матерью.

«Папа со мной хорошо говорил. <…> Естественно, мы ушли в молчание, чтобы не провоцировать конфликт. А мама очень эмоционально все восприняла, много чего наговорила. Но я знаю маму — она женщина яркая, эмоциональная, честная, всегда строга была со мной», — поделился Юрий Батурин.

Артист признался, что не выслушивал оскорбления лично, а узнавал от третьих лиц. При этом он пытается оправдать мать ее чрезмерной эмоциональностью.

«Мама мне ничего не говорила. Но со стороны пришло много сообщений, что она от меня отказалась, что я ей не сын больше… Из-за моей позиции. <…> Я спокойно к этому отношусь, по-мужски. Понимаю, что женщина говорит в сердцах, это не является истиной», — заявил актер.

Испортились отношения у Юрия Батурина и с братом, но он старается с понимаем относиться к позиции родных, объясняя это тем, что их «эмоциональный фон был за гранью разумного». Несмотря на все разногласия, он регулярно узнает о здоровье и жизни родителей, но во избежание новых конфликтов не спешит лично связываться с ними.

«От сторонних источников знаю, что там все нормально. Стараюсь не выходить на контакт, потому что не знаю, что они мне могут сказать. <…> С моей стороны ничего не изменилось. У меня нет другого отца, нет другой матери, у меня нет другого брата и не будет», — подчеркивал артист.

Ранее Юрий Батурин заявил о готовности отправиться на фронт: «Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу».