«Мама и теща выпытывали, в Бобре я или нет»: Дмитрий Журавлев рассказал, как скрывал участие в «Маске» от родных

Дмитрий Журавлев стал известен как юморист и ведущий программы «Натальная карта». В седьмом сезоне шоу «Маска» на НТВ артист выступал под маской Бобра, обойдя 12 других участников и дойдя до финала.

Журавлев признался, что главной сложностью стало сохранение интриги перед родными. Когда стартовал седьмой сезон «Маски», к артисту приехали мама и теща — они сразу заподозрили его участие в проекте. «Спрятаться от родных было невозможно. Когда началась "Маска", ко мне приехали мама и теща. Они пытались понять, Бобер я или нет, и подловить меня на подсказках», — поделился Журавлев.

Артист добавил, что его пытались вычислить и коллеги по цеху — Олеся Иванченко, Антон Шастун и Рома Каграманов. Интерес к участию Журавлева проявлял даже певец Филипп Киркоров. Юморист признался, что во время съемок специально избегал встреч с другим участником проекта — Родригезом, чтобы случайно не раскрыть свою личность.

«Честно говоря, я не ожидал, что проект продлится дольше трех выпусков. Но потом понял: можно измениться, оставаясь», — отметил артист.

Напомним, в финале седьмого сезона «Маски» победу одержала певица Полина Гагарина в образе Жирафа. Решающий голос в её пользу отдала телеведущая и член жюри Регина Тодоренко. После объявления результатов Журавлев опубликовал эмоциональное видео, в котором признался в привязанности к своему персонажу: «Не буду скрывать, мне очень больно и горко осознавать, что мы больше не встретимся… Я бы хотел просто убежать со сцены, так и не открыв маски, но это невозможно».

Ранее мы писали о том, что финал седьмого сезона шоу «Маска» вызвал неоднозначную реакцию зрителей — публика скандировала и требовала от жюри выбрать победителем Журавлева, который занял второе место.