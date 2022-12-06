Малышевой доставил удовольствие незнакомый мужчина
Доктор Малышева перехватила на улице тайного агента.
Им оказался ряженый Дед Мороз, который предложил теледоктору исполнить любое ее желание.
Не вполне понятны причины, побудившие 61-летнюю женщину выскочить на улицу и задержать сомнительно одетого мужчину.
По словам самой Елены Васильевны, она просто увидела его из окна своего «лексуса», после чего остановила машину и успела перехватить незнакомца буквально посреди Сретенки.
Мужчина представился «тайным агентом». И предложил Малышевой исполнить любое ее желание. Но поставил три условия. Оно должно быть нематериальным.
Одним единственным. И загадывать его нужно не вслух, а про себя.
По понятным причинам узнать, что именно загадала Елена Малышева тайному агенту невозможно.
Однако с присущей ей заботливостью и доброжелательностью, теледоктор сразу же выложила волшебное видео в интернет.
"Это пожелание всем без исключения. Встретила на улице между Сретенкой и Трубной. <...> Обязательно пошлите это тем, кого любите.
Пусть тоже загадают первое новогоднее желание, самое заветное. И пусть оно исполнится.
Я думаю, что очень много желаний будут похожи", - написала доктор под опубликованным видео.