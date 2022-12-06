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22:15, 06 декабря 2022
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Малышевой доставил удовольствие незнакомый мужчина

Малышевой доставил удовольствие незнакомый мужчина

Доктор Малышева перехватила на улице тайного агента.

Им оказался ряженый Дед Мороз, который предложил теледоктору исполнить любое ее желание.

Не вполне понятны причины, побудившие 61-летнюю женщину выскочить на улицу и задержать сомнительно одетого мужчину.

По словам самой Елены Васильевны, она просто увидела его из окна своего «лексуса», после чего остановила машину и успела перехватить незнакомца буквально посреди Сретенки.

Мужчина представился «тайным агентом». И предложил Малышевой исполнить любое ее желание. Но поставил три условия. Оно должно быть нематериальным.

Одним единственным. И загадывать его нужно не вслух, а про себя.

По понятным причинам узнать, что именно загадала Елена Малышева тайному агенту невозможно.

Однако с присущей ей заботливостью и доброжелательностью, теледоктор сразу же выложила волшебное видео в интернет.

"Это пожелание всем без исключения. Встретила на улице между Сретенкой и Трубной. <...> Обязательно пошлите это тем, кого любите.

Пусть тоже загадают первое новогоднее желание, самое заветное. И пусть оно исполнится.

Я думаю, что очень много желаний будут похожи", - написала доктор под опубликованным видео.

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