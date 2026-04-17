«Малиновый рай, любимая дочь и слезы счастья»: Кристина Асмус показала, как отметила 38-летие

Кристина Асмус родилась 14 апреля и стала известна благодаря роли Вари Черноус в популярном сериале «Интерны». Актриса также снималась в фильмах «Текст» и «Салют-7», активно участвует в театральных постановках.

На праздник именинница пригласила звёздных коллег и друзей. Среди гостей были режиссёр Клим Шипенко, актрисы Анна Цуканова-Котт и Юлия Хлынина, блогер Маш Милаш. Поздравить Кристину также пришли актёр Михаил Галустян, режиссёр Максим Виторган, Татьяна Брухунова с супругом Евгением Петросяном, актрисы Наталья Бардо и Любовь Толкалина. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивала музыкант Тося Чайкина.

Асмус появилась на собственном празднике в эффектном образе. Актриса выбрала чёрное платье с корсетом, драпировками и длинным шлейфом. Образ дополнили чёрные полупрозрачные колготки и туфли-лодочки на шпильке. Волосы именинницы были завиты в крупные локоны, часть которых собрана сзади.

Главным украшением вечера стал торт с малиной. Кристина опубликовала в соцсетях праздничное видео, где задувает свечи на десерте. На фоне демонстрировались детские фотографии актрисы.

Особенно трогательным моментом стало поздравление от дочери Анастасии. Девочка присутствовала на празднике и поздравила маму с днём рождения.

Напомним, Кристина Асмус состояла в браке с шоуменом Гариком Харламовом с 2013 по 2020 год. У бывших супругов осталась общая дочь Анастасия. Сейчас актриса встречается с 41-летним оператором Валерием Махмудовым, однако достоверно неизвестно, присутствовал ли он на дне рождения возлюбленной.