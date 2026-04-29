«Маленький вихрь»: сын Прилучного и Брутян отметил трёхлетие

Об этом Прилучный рассказал в своём блоге.

Павел Прилучный стал известен благодаря ролям в сериалах «Мажор», «Метод» и «Содержанки». Актёр женат на Зепюр Брутян с 2021 года. От предыдущего брака с Агатой Муцениеце у Прилучного двое детей.

28 апреля Микаэль отметил трёхлетие. Павел опубликовал забавное видео из вагона поезда и добавил тёплые слова.

«Сынок, с тремя годами! Для нас ты все тот же маленький вихрь, который за пять минут может разобрать полкомнаты, спрятать мой телефон в игрушках и накормить Тэффи своим завтраком», — поделился артист.

Прилучный рассказал, что сын успевает превратить дом в игровую площадку быстрее, чем родители это замечают. В поздравлении актёр упомянул и семейную собаку Тэффи, которая регулярно получает угощения от трёхлетнего именинника.

Накануне Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на красной дорожке церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. 30-летняя актриса вышла в свет в белом платье с глубоким декольте и длинным шлейфом, Павел выбрал чёрный костюм. Пара редко появляется на публике вместе, предпочитая не афишировать личную жизнь.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съёмках сериала. Их роман начался после расставания актёра с Агатой Муцениеце. Сын Микаэль — второй ребёнок в семье, у Прилучного также есть дочь и сын от первого брака.