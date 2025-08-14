Максим Виторган прогулялся с младшими сестрами в Юрмале и попал на видео

Бывший муж журналистки Ксении Собчак проводит время в Латвии вместе со своим знаменитым отцом. Максима Виторгана застали на прогулке в Юрмале с Эммануилом Виторганом и малолетними сестрами.

На опубликованных кадрах Виторган, одетый в бежевую футболку и спортивные брюки, прогуливается по улице Йомас, держа за руки Эстель и Клару.

Судя по видео, девочки шести и семи лет что-то увлеченно рассказывали 52-летнему старшему брату. Отец семейства Эммануил Виторган следовал позади.

«Девочки со страшим братом», — подписал снимок звезда фильма «Чародеи» в личном блоге.

85-летний Эммануил Виторган и его 63-летняя жена Ирина Млодик стали родителями в 2018 и 2019 годах. У супругов есть дом в Юрмале, где они проводят много времени.

Ранее няня дочек Эммануила Виторгана рассказала о пережитых унижениях в семье актера. Женщина утверждала, что работала в доме звездной семьи в Латвии. Няня призналась, что ее якобы выставили за дверь, не дав дождаться приезда такси и при этом обыскав чемоданы.