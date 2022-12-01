Максим Галкин* возвращается на родину

Максим Галкин все-таки выступит в Санкт-Петербурге Концерт популярного артиста намечен на 7 марта 2023 года.

Правда, для того чтобы попасть на это выступление, жителям Москвы и Северной столицы придется преодолеть 8 часовых поясов и более чем 8,5 тысяч километров. Про трудности с визой и стоимость билетов и вовсе умолчим.

Город Saint Petersurg – популярный курорт в штате Флорида, США.

Говорят, там до сих пор проживают потомки предводителя дворянства Весьегонского уезда Тверской губернии Петра Алексеевича Дементьева, который и основал это поселение 147 лет назад.

Вряд ли местные хорошо понимают по-русски, однако Галкин в совершенстве владеет английским.

Saint Petersurg и Санкт-Петербург, разумеется, города-побратимы, хоть в последнее время их отношения характеризуют термином «братство волков».