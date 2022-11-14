18:17, 14 ноября 2022
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Максим Галкин* попал в список журнала «Forbes»
Супруг Аллы Пугачёвой оказался одним из самых богатых представителей нашего юмора в мире.
Журнал «Forbes» внес его в список богатейших российских знаменитостей.
Постоянные съемки и концерты приносят талантливому шоумену миллионы долларов в год . Российские рекламодатели, в свое время отвернувшиеся от артиста, начинают понимать маркетинговую ошибку.
2023 год у Максима уже почти расписан, так что заполучить его обратно не так-то просто.
Будущий доход шоумену обеспечат Канада, Армерика и Германия, куда после Рождества отправится комик .
А вот в других городах Европы и в Азии, Галкина* знают не так хорошо, и в залах чаще всего пустовато.
- Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги: