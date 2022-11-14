Максим Галкин* попал в список журнала «Forbes»

Супруг Аллы Пугачёвой оказался одним из самых богатых представителей нашего юмора в мире.

Журнал «Forbes» внес его в список богатейших российских знаменитостей.

Постоянные съемки и концерты приносят талантливому шоумену миллионы долларов в год . Российские рекламодатели, в свое время отвернувшиеся от артиста, начинают понимать маркетинговую ошибку.

2023 год у Максима уже почти расписан, так что заполучить его обратно не так-то просто.

Будущий доход шоумену обеспечат Канада, Армерика и Германия, куда после Рождества отправится комик .

А вот в других городах Европы и в Азии, Галкина* знают не так хорошо, и в залах чаще всего пустовато.