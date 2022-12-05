Максим Галкин* и Алла Пугачева стали телефонными мошенниками

Хакеры-мошенники разработали новую схему вымогательства a la Галкин* и Пугачева

46-летний Максим Галкин рассказал об этом с юмором, но людям отзывчивым – не до смеха.

В перерыве между гастролями по Европе и США артист Галкин заехал к семье в Израиль. И там обнаружил любопытный факт: некие интернет-мошенники рассылают просьбы о денежной поддержке от имени Галкина и Пугачевой.

Схема предельно проста и эффективна: хакеры используют Сеть, зная, что у звездной четы, оказавшейся в положении эмигрантов, и в России, и по всем мире существуют миллионы поклонников.

Не верьте, это обманщики, - обратился к подписчикам Максим Галкин. – Мы денег не просим.

Напомним, телефонные и интернет-мошенники уже второй год используют обострившуюся геополитическую обстановку в своих корыстных целях.

Людей разводят псевдо-военкоматы и лже-следователи, обманные представители российских и украинских вооруженных сил, фриковые народные любимцы и даже «опальные олигархи».