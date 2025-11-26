Макаревич* считает, что его признали иноагентом из-за нерелевантного поведения

Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) считает, что его признали иноагентом из-за нерелевантного поведения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Еловскому** (признан иноагентом на территории РФ).

Минюст добавил Андрея Макаревича* в перечень иностранных агентов еще в 2022 году. Музыкант считает это решение необоснованным из-за того, что у него якобы нет иностранного финансирования.

«И тогда они сказали: "Несмотря на то, что у него иностранного финансирования нет, он всё равно иноагент. У него нерелевантное поведение"», — заявил он.

Макаревич* также признался, что бессилен против решения Министерства юстиции. Ранее основатель группы «Машина времени» уже пытался оспорить статус иноагента. Однако Верховный суд России отказался удовлетворять его иск.

Ранее мы писали о том, что музыкант Андрей Макаревич* не жалеет о распаде СССР.

*признан иноагентом на территории РФ. **признан иноагентом на территории РФ.