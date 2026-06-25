Мадонна в мини и Кейт Мосс с дочерью: звёзды посетили показ Saint Laurent в Париже

Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло представил новую мужскую коллекцию, которая стала одним из самых ожидаемых событий сезона. Дизайнер подогрел интерес публики рекламной кампанией с участием Остина Батлера, которая вышла за несколько недель до показа. Съёмку провела фотограф Талия Четрит.

Модели выходили сквозь клубы тумана — в качестве живой декорации использовалась арт-инсталляция японской художницы Фудзико Накаи.

Коллекция представила струящиеся силуэты и текучные ткани. Мадонна выбрала для показа мини-наряд и флиртовала с актёром Остином Батлером, которого называют самым горячим красавцем Голливуда. Кейт Мосс пришла на мероприятие вместе с дочерью. Среди гостей также был замечен Коннор Сторри.

Напомним, Остин Батлер прославился благодаря главной роли в байопике «Элвис» режиссёра База Лурмана. За эту работу актёр получил номинацию на «Оскар» и множество других престижных наград.