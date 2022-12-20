Мадонна публично съела украинский флаг
Американская звезда прилюдно прожевала флаг Украины.
Короткого видео общим хронометражем всего в десять секунд оказалось волне достаточно, чтобы вызвать бурю негодования.
Под трек «Would You Apologise» (будешь ли ты извиняться) певица сперва засовывает в рот желто-блакитную ленту, а после, используя специальную маску, превращается в дьявола.
На данный момент публикация со странички певицы исчезла, а вместе с этим появились первые догадки . Публика в комментариях разделилась на два лагеря.
Одни - уверяют, что произошедшее, ни много ни мало, заказ русских спецслужб, другие склоняются к мнению, что звезда просто перепутала флаги стран участниц конфликта.
Был ли месседж в поведении артистки, и кому он был направлен так и останется загадкой.
Напомним, в феврале 2022 года Мадонна выступила с критикой СВО и открыто высказала слова поддержки президенту Украины.