Мадонна публично съела украинский флаг

Короткого видео общим хронометражем всего в десять секунд оказалось волне достаточно, чтобы вызвать бурю негодования.

Под трек «Would You Apologise» (будешь ли ты извиняться) певица сперва засовывает в рот желто-блакитную ленту, а после, используя специальную маску, превращается в дьявола.

На данный момент публикация со странички певицы исчезла, а вместе с этим появились первые догадки . Публика в комментариях разделилась на два лагеря.

Одни - уверяют, что произошедшее, ни много ни мало, заказ русских спецслужб, другие склоняются к мнению, что звезда просто перепутала флаги стран участниц конфликта.

Был ли месседж в поведении артистки, и кому он был направлен так и останется загадкой.

Напомним, в феврале 2022 года Мадонна выступила с критикой СВО и открыто высказала слова поддержки президенту Украины.