Люсю Чеботину заметили в компании со звездой шоу «Холостяк» Гранковым, об этом сообщает Газета.Ru.

Как сообщают журналисты, Люся Чеботина дала повод для обсуждения ее личной жизни. Отмечается, что на одном из светских мероприятий певица была замечена в компании с Александром Гранковым, который участвовал в шоу «Холостяк».

По словам очевидцев, во время мероприятия Гранков и Чеботина вели себя как романтическая пара.

Пока ни певица, ни участник телепроекта никак не комментировали слухи об отношениях.

Напомним, в 2019 году Люся Чеботина познакомилась с коллегой по сцене ЮрКиссом и долгое время с ним встречалась. Хотя знаменитости отрицали, что были влюблены друг в друга, в декабре 2022 года Чеботина наконец призналась, что встречалась с певцом. Уже в 2023 году стало известно, что их союз распался.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина попала под шквал критики зоозащитников из-за шубы из рыси.