Люся Чеботина рассказала всю правду о Филиппе Киркорове

Близкая подруга Киркорова Люся Чеботина рассказала о неожиданной черте короля эстрады.

В последнее время интернет полон домыслами о пластических манипуляциях, на которые идет король российской эстрады ради поддержания образа молодого и красивого мужчины. Не умолкают и голоса, обвиняющие Киркорова в преднамеренно скандальном поведении, в том числе и с коллегами по сцене.

И вот неожиданное признание артистки и певицы Люси Чеботиной, которая входит в ближний круг друзей и знакомых суперзвезды.

«Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально «выпросили». Такого душевного человека надо еще поискать», - уверяет певица. И конечно, Филипп – настоящий профессионал, - уверена Чеботина.

Экспресс-газета приводит высказывание артистки о том, как Киркоров приехал на съемки несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру.