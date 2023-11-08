Люся Чеботина рассказала, почему Киркоров сыграл в ее клипе роль пилота самолета

Певица Люся Чеботина стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Популярная исполнительница рассказала о мании величия и о том, как Филипп Киркоров сыграл роль в ее новом клипе.

Артистка представила свой альбом «Первая леди» и исполнила треки «Абьюз», «Примадонна», «Мастер сатиры», «Псевдомодели», «Сколько стоит любовь», «Как ты хочешь», «Малыш». Из-за громких названий песен некоторые поклонники обвиняли Люсю в мании величия. Но она назвала себя самым простым артистом на эстраде.

«Это абсолютная случайность. На самом деле песня «Королева» – аллегория о том, что девушку можно раскрыть только с мужской любовью. В песне «Примадонна» поется о том, что за каждой девочкой, за каждой примой, за ее успехом, за ее какими-то победами стоит всегда боль, разочарование. А «Императрица» – это саундтрек к фильму, который мне просто предложили записать», – призналась Чеботина.

На презентации своего нового альбома исполнительница устроила аукцион. Они с командой нашли художников, которые нарисовали картины к каждому из ее треков. Звезды были в восторге и приобрели экземпляры. Деньги пошли на благотворительность, суммы были не маленькие. Самая дорогая картина вошла в коллекцию Киркорова.

«Это конечно была картина «Примадонна». 700 тысяч рублей. Следующая по стоимости 600 тысяч рублей продана Елене Сажиной, Helen Yes блогер, она купила. Анита Цой купила картину за 4100 долларов», – поделилась артистка в эфире «Авторадио».

Киркоров не только купил картину «Примадонна», но и снялся в клипе у Чеботиной. Он сыграл пилота. Певица считает, что самолет символизировал весь шоу-бизнес, а за штурвалом должен был сидеть именно поп-король.