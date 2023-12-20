Люся Чеботина, Дима Билан и Митя Фомин устроили новогоднее чудо для поклонников

Митя Фомин, Люся Чеботина, Дима Билан и другие артисты стали участниками праздничного музыкального марафона «Авторадио». В рамках суперфинала «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» они исполняли свои песни и разыгрывали призы для слушателей – деньги и даже квартиру на юго-западе Москвы.

Благодаря песне Мити Фомина один из слушателей получил денежный приз. Артист поделился своими эмоциями от этого.

«Я чувствую, что и этот день тоже прожит не зря. Если с помощью моей песни, с помощью моего присутствия люди могут стать чуточку счастливее, то, конечно, тебе становится от этого радостнее», – отметил Фомин.