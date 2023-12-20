Люся Чеботина, Дима Билан и Митя Фомин устроили новогоднее чудо для поклонников
Певица Люся Чеботина помогла слушателю выиграть квартиру на радио.
© Предоставлено пресс-службой «Авторадио»
Митя Фомин, Люся Чеботина, Дима Билан и другие артисты стали участниками праздничного музыкального марафона «Авторадио». В рамках суперфинала «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» они исполняли свои песни и разыгрывали призы для слушателей – деньги и даже квартиру на юго-западе Москвы.
Благодаря песне Мити Фомина один из слушателей получил денежный приз. Артист поделился своими эмоциями от этого.
«Я чувствую, что и этот день тоже прожит не зря. Если с помощью моей песни, с помощью моего присутствия люди могут стать чуточку счастливее, то, конечно, тебе становится от этого радостнее», – отметил Фомин.
Исполнитель верит, что традиция дарить подарки слушателям продолжится. Он пофантазировал, что интересного можно было бы придумать в следующем году. Митя предположил, что победитель порадовался бы, если бы провел время со звездой. Он не исключает, что подобным способом наладил бы и свою личную жизнь.
«Может быть, это моя судьба, может я вытяну свой счастливый билет, поменяю, в конце концов, как-то вот оформлю свои отношения и заживу счастливой жизнью. А потом, знаете, никто не отменял романтических ужинов, прекрасных прогулок, посещений музеев, театров», – порассуждал певец.
Другой участник марафона, исполнитель Дима Билан рассказал, что не считает себя очень азартным человеком, но когда-то пробовал звонить и участвовать в розыгрышах. Правда, это было давно. Певец поддержал традицию дарить слушателям подарки.
«Видно отношение, насколько радиостанция любит слушателей. И не на словах, по поступкам видно. Очень крутые», – отметил артист в эфире «Авторадио».
Артистка Люся Чеботина призналась, что в детстве слушала радио и однажды выиграла книгу. А теперь она с помощью своего творчества помогла выиграть слушателю квартиру!
«Безумно приятно, что именно я стала тем маленьким мостиком между вами и этим призом. Вся жизнь человека меняется от места жительства, многое зависит от ауры. Мне хочется, чтобы новая квартира принесла счастье, благополучие, успех, карьерный рост и большие финансовые потоки, как модно сейчас говорить», – поделилась певица.