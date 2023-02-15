Людмила Максакова отсудила почти 200 тысяч за порчу двери

Знаменитая российская актриса, хорошо известная советскому зрителю по кинолентам «Плохой- хороший человек» и «10 негритят» Людмила Максакова оказалась ответственным и дотошным гражданином.

Дело в том, что проходивший в её доме капитальный ремонт, инициированный управляющей компанией, обернулся для актрисы неприятным инцидентом.

В ходе реставрационных работ, один из строителей, не удержав равновесия, рухнул прямо на балкон к Людмиле.

Самой Максаковой в этот момент квартире не находилась, поэтому, чтобы достать несчастного с лоджии, коммунальщикам пришлось вскрывать входную дверь.

Как сообщает Пятый канал, с порчей имущества Максакова решила не мириться, и, очевидно зная свои права, подала на управляющую компанию в суд.

Защищающий её адвокат Антон Волков сообщил, что суд в конечном итоге удалось выиграть. Теперь фонд капитального ремонта обязан выплатить 82-летней звезде 142 тыс. рублей убытка.

Кроме того юрист добился компенсации стоимости оценочной экспертизы (8 тыс. руб.) плюс расход за госпошлину (ещё 4500) руб.