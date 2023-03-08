«Люди в зале схватились за головы»: Орбакайте отключили фонограмму

Смеяться над вокальными способностями Кристины Орбакайте для многих стало делом привычным.

Не секрет, что с самого раннего возраста маленькая Кристина занималась кино и развивала свои музыкальные способности.

Так или иначе, этот известный факт не помешал одному из лидеров мнения в YouTube жестоко раскритиковать выступление певицы в эфире «Авторадио».

По словам интернет-обзорщика, в момент исполнения одного из своих основных хитов без фонограммы артистка не попала буквально ни в одну ноту.

Это дало основание блогеру, а следом и всей его аудитории, вмиг заклеймить звезду бесталанной.

Тем не менее, как сообщает «Экспресс газета», если открыть запись (а датируется она 2018 г.), можно обратить внимание, что люди в зале действительно хватались за голову, только не от ужаса, а от восхищения и восторга.

Кроме того, под видео, которое так не понравилось ютуберу, больше сотни восторженных комментариев.

Многие замечают, что даже не будучи фанатами творчества Орбакайте, стоит признать, что «спела она круто».