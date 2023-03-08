«Люди в зале схватились за головы»: Орбакайте отключили фонограмму
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@VogueRussia»
Смеяться над вокальными способностями Кристины Орбакайте для многих стало делом привычным.
Не секрет, что с самого раннего возраста маленькая Кристина занималась кино и развивала свои музыкальные способности.
Так или иначе, этот известный факт не помешал одному из лидеров мнения в YouTube жестоко раскритиковать выступление певицы в эфире «Авторадио».
По словам интернет-обзорщика, в момент исполнения одного из своих основных хитов без фонограммы артистка не попала буквально ни в одну ноту.
Это дало основание блогеру, а следом и всей его аудитории, вмиг заклеймить звезду бесталанной.
Тем не менее, как сообщает «Экспресс газета», если открыть запись (а датируется она 2018 г.), можно обратить внимание, что люди в зале действительно хватались за голову, только не от ужаса, а от восхищения и восторга.
Кроме того, под видео, которое так не понравилось ютуберу, больше сотни восторженных комментариев.
Многие замечают, что даже не будучи фанатами творчества Орбакайте, стоит признать, что «спела она круто».