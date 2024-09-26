«Люди приходят в театр за удовольствием»: Ефим Шифрин рассказал, что в его новом шоу не будет закрытых тем

Юморист Ефим Шифрин стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Он анонсировал новое юмористическое шоу «Стендап и немножко музыки», мероприятие пройдет 8 октября в Театре эстрады. Артист признался, что в его стендапе нет закрытых тем и «душить» зрителей «мрачным юмором» никто не собирается.

В новом проекте Шифрина будет много стендапа, а музыки – столько, сколько указано в названии. Отвечая на вопрос ведущих, какие темы затрагиваются в шоу, Шифрин сказал: «У меня закрытых тем вообще нет. Но я считаю, что люди приходят в театр за удовольствием. Поэтому душить их мрачным юмором, душить их негативом, душить их черными шутками, не входит в мои планы. Потому что я уже взрослый, мне хочется доставить людям удовольствие. Я считаю удовольствием чистый смех, от радости».

У Шифрина поинтересовались, уместен ли юмор сейчас, ведь часто можно услышать мнение о том, что не время шутить. Артист эстрады считает, что «именно юмор спасает нас в самых тяжелых ситуациях».

«А почему же я должен сейчас на время замолчать? Я, во-первых, не муза. А во-вторых, считаю, что раз я получил диплом артиста, который должен веселить людей, я этот диплом хотя бы должен оправдать. А не то, как некоторые врачи, получают диплом врачей, а потом уходят в писатели», - рассуждал Шифрин в эфире «Авторадио».