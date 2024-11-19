«Люди не знают истории»: 50 режиссеров отказались снимать сериал Сергея Жигунова про СВО

Актер и продюсер Сергей Жигунов рассказал, что планирует снять многосерийный фильм «Порода», сюжет которого тесно связан со специальной военной операцией (СВО). По его словам, от работы над сериалом отказались 50 режиссеров.

«У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему», — сказал Жигунов в беседе с NEWS.ru.

Кинематографист выразил уверенность, что во всем виновато либеральное движение, которое более 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям» и исключало патриотическую составляющую.

Главные роли в сериале сыграют Екатерина Климова и Сергей Марин. Сюжет «Породы» охватывает 100 лет и разворачивается вокруг семьи из Донбасса.

Ранее журналистка Тутта Ларсен призналась, что звезды, которые позволяют себе поливать Родину грязью за границей, вызывают у нее отвращение.