«Любознательная женщина»: Елена Ксенофонтова вновь это сделала

Путь Елены Ксенофонтовой к женскому счастью тернист. Актриса дважды была неудачно замужем, а последние отношения с адвокатом Александром Рыжих и вовсе закончились крупным скандалом. Мужчина намеренно очернил имя артистки и пытался отнять их совместную дочь. Казалось бы, после таких испытаний Елена должна навсегда потерять доверие к представителям сильного пола. Тем не менее недавно женщина представила публике своего нового возлюбленного, а сегодня сообщила о том, что вновь вышла замуж.

Актриса опубликовала в социальной сети снимок из ЗАГСа, который трогательно подписала: «Я сказала - "Да"».

К слову, подобная новость очень обрадовала поклонников Елены. Фолловеры искренне порадовались за счастье исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Кухня».

«Любознательная женщина выходит замуж несколько раз. Поздравляем, ура!» — отреагировала публика.

Пока подробности об избраннике Ксенофонтова не раскрывает: общественности неизвестно имя мужчины и его профессия.

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