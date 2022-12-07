Любовь Успенская снова тонет в алкогольной зависимости

Звезда шансона, украинская и российская певица Любовь Успенская не раз попадала в скандалы, связанные со своим пристрастием к алкоголю.

Известен случай, когда Успенская даже пробыла несколько месяцев в американской тюрьме за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Недавно певица приняла волевое решение полностью отказаться от напитков с градусами.

Однако, оценивший имидж артистки нарколог Василий Шуров, пришел к выводу, что её заявление – не более чем хитрый PR-ход, чтобы лишний раз о себе напомнить.

Со слов эксперта, Успенская делает все верно, так как единственным реальным вариантом одолеть зелёного змия является полный отказ от любых, даже слабоалкогольных напитков. Другими словами - выход артистки тотальная трезвость.

Давайте мы понаблюдаем за Любовью и за её трезвостью, – заключил Шуров после разговора с певицей.

Способна ли на это Успенская? Пока говорить сложно.