«Любовь не ржавеет»: Филипп Киркоров возвращается к Алле Пугачёвой

Самопровозглашённый король эстрады Филипп Киркоров в последнее время вплотную занялся собственной внешностью.

Певец сделал несколько пластических операций, подтяжку лица, и даже перекрасился в блондина.

Кроме того, как сообщает портал CTNnews, практически сразу после процедуры реабилитации, Киркоров признался журналистам, что с большим нетерпением ждет встречи со своею возлюбленной.

Такая фраза не могла остаться незамеченной. В сети моментально появились предположения: кто же мог бы оказаться той самой пассией короля эстрады.

Светская львица, блогер и писательница Лена Миро, вопреки расхожему мнению, склоняется к выводу, что никакой новой возлюбленной а Филиппа Бедросовича нет, а его слова следует понимать как планы воссоединиться с бывшей супругой, Примадонной Аллой Пугачёвой.

«Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ», — размышляет Миро в микроблоге.