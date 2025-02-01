«Любовь не измеряется гарантиями»: жених Ани Лорак публично прокомментировал их роман

Жених Ани Лорак публично признался ей в любви.

Сейчас артистка находится в отношениях с испанцем Исааком Виджраку, который в прошлом году в день ее рождения сделал предложение руки и сердца. Теперь пара активно готовится к свадьбе.

Мужчина не стесняется своих чувств, поэтому часто говорит своей возлюбленной о том, как сильно он ее любит. На этот раз Исаак под одной из публикаций Лорак написал о том, что для него значит любовь с певицей.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — трогательно расписал испанец.

Также Иссак подчеркнул, что многие люди предпочитают одиночество отношениям, так как они просто боятся состояния влюбленности. Именно из-за страха они все чаще проводят время на работе, уверяя себя, что им так комфортней.

«Настоящая любовь не измеряется гарантиями. Она измеряется готовностью рискнуть всем этим. Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем. Я люблю тебя», — разоткровенничался мужчина.

Ранее мы писали о том, что объявившая о помолвке Ани Лорак готова снова родить.