Люблю трудности: Анастасия Волочкова сделала шпагат в гамаке

Анастасия Волочкова «любит трудности». Правда, преодолевает их не в знойных пустынях, а на утопающих в зелени Мальдивских островах. Еще точнее - в полузатопленном водном гамаке, излюбленном месте релаксации всех туристов, посещающих эти райские места.

В отличие от «пляжного планктона» нестареющая балерина решила исполнить в гамаке свой фирменный шпагат.

И, разумеется, сразу выложила его в Сеть.

Ну а как иначе? Через пару недель у Насти день рождения, потом свадьба.

По некоторым сведениям, в Лапландии. Так что мальдивский шпагат – всего лишь репетиция перед финским, заполярным.

Будем ждать от Волочковой новых чудес.