16:25, 09 января 2023
1 мин.
Люблю трудности: Анастасия Волочкова сделала шпагат в гамаке
Анастасия Волочкова «любит трудности». Правда, преодолевает их не в знойных пустынях, а на утопающих в зелени Мальдивских островах. Еще точнее - в полузатопленном водном гамаке, излюбленном месте релаксации всех туристов, посещающих эти райские места.
В отличие от «пляжного планктона» нестареющая балерина решила исполнить в гамаке свой фирменный шпагат.
И, разумеется, сразу выложила его в Сеть.
Ну а как иначе? Через пару недель у Насти день рождения, потом свадьба.
По некоторым сведениям, в Лапландии. Так что мальдивский шпагат – всего лишь репетиция перед финским, заполярным.
Будем ждать от Волочковой новых чудес.
Источник фото:https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
Источник:https://t.me/svetskaya_hronika
Автор:Кирилл ЗенковТеги: