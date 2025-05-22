«Люблю»: Кристина Орбакайте обратилась к сыну по важному поводу

Певица Кристина Орбакайте обратилась к сыну Никите Преснякову в день его 34-летия. Она опубликовала в соцсетях короткое поздравление с признанием в любви.

Исполнительница хита «Перелетная птица» опубликовала фотографии именинника в ковбойской шляпе. Снимки, вероятно, сделаны в США, куда Никита переехал из России.

«С днем рождения, сыночек!» — подписала кадры артистка.

Эти же кадры выложил и сам Пресняков. В своем посте он признался, что иногда хотел бы вернуться в прошлое и что-то изменить, но при этом верит, что впереди его ждет много интересного. Кристина оставила под постом короткий, но теплый комментарий: «Люблю».

Судя по последним публикациям Никиты, свой день рождения он проводит с отцом и его семьей. Накануне музыкант поделился кадрами, где катается на лодке с младшим братом. Они были в головных уборах и спасательных жилетах.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева – бабушка Никиты Преснякова, тоже обратилась к нему в день рождения. Она поздравила молодого человека с праздником и отметила, что молится за него.