Любил и возлагал надежды: подруга Намина раскрыла правду о его пасынке, обвиняемом в убийстве брата и бабушки

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что музыкант Стас Намин на самом деле любил пасынка Романа, которого сейчас обвиняют в жестоком убийстве брата и бабушки. Сам артист три месяца назад заявлял, что никогда его не усыновлял и вообще не считал своим родным.

В октябре 2023 года были найдены тела сына Намина и его бывшей свекрови. Согласно официальной версии, их мог убить приемный ребенок музыканта, не выдержавший нравоучений родственников. Он признался, что сначала расправился с пенсионеркой, а затем с братом. После он позвонил своей матери.

В пресс-центре Стаса Намина отмечали, что Роман всегда отличался жестоким поведением, а также он был судим. Называть его сыном автор песен отказывается, но, по словам близких к нему людей, он не всегда был так категоричен к молодому человеку. Продюсер Сазыкина и вовсе заверила – Намин возлагал на приемного наследника большие надежды и сильно любил.

«Он любит их обоих, да и воспитывал Артема и Романа на равных. Казалось даже, что Стас больше любил Романа. <…> О чем говорить, если Стас спас Романа после ДТП, в итоге он получил всего 2,2 года условки, а потом его вовсе освободили. У Романа были все показатели, чтобы продолжить дела Стаса», - рассказала Олеся в беседе с aif.ru.

Ранее критик Сергей Соседов объяснил, почему пасынок Стаса Намина совершил двойное убийство.