«Любил гулять, меня спалили»: писатель Сергей Минаев признался в изменах первой жене

Об этом Минаев рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта», который вела Олеся Иванченко. Фрагменты беседы публикует издание StarHit.

Сергей Минаев — автор культового романа «Духless», сценарист и журналист. Его произведения о современной российской действительности стали бестселлерами, а экранизация «Духless» собрала миллионы зрителей.

В интервью писатель признался, что всегда верил в крепкую семью, но в молодости не мог удержаться от измен. Первый брак Минаева продлился семь лет, от этих отношений у него осталась старшая дочь. Однако роман закончился разводом именно из-за походов налево.

«У меня никогда не было идеи про гостевые браки. Мои родители развелись, когда я окончил школу. И, наверное, у меня подспудно было желание сделать нормальную семью. В первом браке я жил семь лет, у меня чудесная старшая дочь. Во втором браке двое детей, второй брак уже 15 лет [длится]. Я всегда считал и считаю, что мужик должен обеспечивать. Но, конечно, я любил гулять...» — поделился Минаев.

Когда ведущая поинтересовалась подробностями развода, писатель не стал скрывать правды.

«Любил гулять, меня спалили. И все — оставил жилплощадь и собрал чемоданчик», — признался он.

По словам Минаева, после развода он оставил квартиру бывшей супруге и ушел практически ни с чем. На удивление ведущей, что это дорого, писатель лишь коротко ответил: «Ты что, это же дорого!»

