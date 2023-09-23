«Любил быть мачо»: Татьяна Навка чувственно обратилась к Роману Костомарову

Татьяна Навка заявила, что Костомаров должен стать примером для всей страны, об этом сообщает Газета.Ru.

Очередным гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. В студии также оказались близкие фигуриста — супруга Оксана Домнина и коллега Татьяна Навка. Последняя заявила, что Костомаров должен послужить примером для всей России.

«Он любил быть мачо, тореадором. И я не понимала, как он с этим справится. Но Роман — это пример. Пример для всей страны, как нужно видеть эту жизнь. Как нужно идти вперед и все преодолевать. Я знала, что он выкарабкается. Мы ходили в храм, молились за Романа. Я не могла представить, что как‑то будет по‑другому», — рассказала Навка.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в начале января с пневмонией. Фигуристу пришлось ампутировать стопы и кисти рук. После длительного восстановления он вернулся на лед уже стоя на протезах.

Ранее мы писали о том, что врачи пытаются спасти левую руку Романа Костомарова от некроза. Выяснилось, что проблемы с конечностями у фигуриста еще не отступили.