Лянка Грыу предстала полностью обнаженной перед камерой и бывшим мужем

Актриса Лянки Грыу не так давно развелась с режиссером Михаилом Вайнбергом после 12-летнего брака. Однако обид молодые люди не накопили, более того они по-прежнему помогают друг другу.

Так, Грыу призналась, что никогда ранее не снималась обнаженной. Раздеться перед камерами помог Вайнберг. Дело в том, что ей было важно сделать это только с режиссером, которому она доверяет.

Грыу отметила, что восторгается талантом бывшего мужа, поэтому работает с ним с удовольствием.