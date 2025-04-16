Лука Сафронов заявил, что Паша Техник с уважением относился в творчеству Цоя. Об этом сообщает aif.ru.

После скандала с закрашенной стеной Виктора Цоя в Москве, на которой фанаты Паши Техника оставили имя рэпера, за покойного артиста пришлось вступаться его другу Луке Сафронову-Затравкину.

Он объяснил, что еще при жизни рэпер рассказывал о большом уважении рок-музыканта и никогда не ставил себя в один ряд с ним.

«Лично для меня Паша был человеком, который с уважением относился к творчеству Виктора Цоя. Он ездил к стене Цоя в Петербурге - не к той, что на гараже и была позже закрашена, а к другой, расположенной в арт-кластере. Я спрашивал у него: что ты думаешь про Цоя, про Высоцкого? Он говорил: "Я никогда с ними не сравнюсь"», - вспомнил он.

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