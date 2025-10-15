«Лучше всего отбор подруг получится у папы»: Полина Диброва рассказала о личной жизни старшего сына

Модель Полина Диброва рассказала о личной жизни старшего сына Александра. Она отметила, что подруг у подростка много, но она старается не лезть, так как отбором должен заниматься отец. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Полина Диброва вернулась на светские мероприятия после развода и посетила премьеру мультфильма в Москве вместе с младшими сыновьями. Она призналась, что старший наследник пока находится с папой, поэтому отказался идти с ней на анимационный фильм.

По словам модели, в 15 лет Александр уже интересуется противоположным полом. Однако мама не вмешивается в его отношения.

«У сына очень много подруг. Он общительный мальчик. Но лучше всего отбор подруг получится у папы», - отметила Полина.

Другие дети артистов пока погружены полностью в хобби. Федор собирается обучаться программированию, а Илья активно занимается спортом.

