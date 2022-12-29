Лолиту Милявскую заставили взять в руки швабру

Лолита Милявская внезапно стала уборщицей.

Именно этот, надо сказать, совершенно не звёздный образ выбрали для нее организаторы шоу «Под шубой».

В ходе мероприятия, сюжет, все перипетии которого мы сможем увидеть в эфире интернет-телеканала «VK», Лолита, облаченная в розовую шубу, старательно убирает шваброй пол рядом с барной стойкой.

И хотя видео, появившееся в соцсетях, выложено без звука, не трудно догадаться, что "служанка" успевает не только убираться, но и исполнять какую-то песню.

«Что это: образ Золушки, или просто богемная уборка от Милявской», гадают поклонники звезды в комментариях.

«Лолита, видно, серьезно вживается в каждый придуманный ей образ», - не упускают шанса сыронизировать журналисты информационного издания «Super».